Çağla Şıkel: 15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor Çağla Şıkel'in yeni sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu ileri sürülmüştü. Söz konusu iddialara sitem eden Şıkel; "Eğer 15 yaş küçükse, benim 60 olmam gerekiyor" dedi. Açıklamasından, yeni sevgilisinin kendisinden bir yaş küçük, 45 yaşında olduğu anlaşıldı

Habertürk Giriş: 13.01.2025 - 08:20 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:20 facebook

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