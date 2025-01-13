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        Haberler Magazin Çağla Şıkel sitem etti: 15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel: 15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor

        Çağla Şıkel'in yeni sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu ileri sürülmüştü. Söz konusu iddialara sitem eden Şıkel; "Eğer 15 yaş küçükse, benim 60 olmam gerekiyor" dedi. Açıklamasından, yeni sevgilisinin kendisinden bir yaş küçük, 45 yaşında olduğu anlaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 08:20 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:20
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        "15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor"
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        Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında yeni sevgisiyle görüntülenmişti. Şıkel'in sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti.

        Çağla Şıkel, sitemkâr bir açıklamada bulundu; "Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor teşekkürler" dedi.

        Açıklamasından anlaşılan o ki 46 yaşındaki Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi 45 yaşında.

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        #çağla şıkel
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