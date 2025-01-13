Çağla Şıkel: 15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor
Çağla Şıkel'in yeni sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu ileri sürülmüştü. Söz konusu iddialara sitem eden Şıkel; "Eğer 15 yaş küçükse, benim 60 olmam gerekiyor" dedi. Açıklamasından, yeni sevgilisinin kendisinden bir yaş küçük, 45 yaşında olduğu anlaşıldı
Giriş: 13.01.2025 - 08:20 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:20
Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında yeni sevgisiyle görüntülenmişti. Şıkel'in sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti.
Çağla Şıkel, sitemkâr bir açıklamada bulundu; "Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor teşekkürler" dedi.
Açıklamasından anlaşılan o ki 46 yaşındaki Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi 45 yaşında.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ