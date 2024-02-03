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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile ilk Süper Lig maçına çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile ilk Süper Lig maçına çıktı

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, Antalyaspor karşılaşmasına 11'de başlayarak sarı-lacivertli formayla ilk Süper Lig maçına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 19:12 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:12
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        Çağlar, Süper Lig'de siftah yaptı
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        Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'ten transfer ettiği Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesiyle kariyerinde ilk kez Süper Lig mücadelesinde forma giydi.

        Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde Çağlar'a sevgi gösterisinde bulundu.

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