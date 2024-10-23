Çağlar Söyüncü: Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Çağlar Söyüncü, UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecekleri maç için konuşan Çağlar, "Maç maç gidiyoruz. Önümüzdeki maç Manchester maçı. Hedeflerimiz hep en üstte Fenerbahçe olarak. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok fazla oyuncu var. Tecrübeli bir takımız." dedi.