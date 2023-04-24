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Çağlar Söyüncü, Madrid ekibine katılıyor

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzalayacağı belirtildi

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  • Çağlar Söyüncü, Madrid ekibine katılıyor!

    Milli oyuncumuz Çağlar, bu sezon Leicester City ile sadece 6 maça çıktı. İstediği süreyi alamayan milli oyuncu, Madrid ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.
  • Çağlar Söyüncü, Madrid ekibine katılıyor!

    The Athletic'in aktardığı habere göre 26 yaşındaki ismin sezon sonunda Atletico Madrid'e bedelsiz olarak katılmak için kısa bir süre içinde ön sözleşme imzalanması bekleniyor.
  • Çağlar Söyüncü, Madrid ekibine katılıyor!

    Leicester City ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020/21 sezonunda FA Cup zaferi de yaşadı.
  • Çağlar Söyüncü, Madrid ekibine katılıyor!

    Leicester City, 28 puanla Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor
  • Çağlar Söyüncü, Madrid ekibine katılıyor!

    Tecrübeli savunma oyunucusunun piyasa değeri Transfermarkt'e göre 15 milyon Euro olarak belirleniyor.

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