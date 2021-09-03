İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı mücadelede yer alamayan futbolcular Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, ay-yıldızlı ekibin İspanya'da konakladığı otele geldi.

Aday kadroda yer alan iki futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Cebelitarık ile yapılacak karşılaşma öncesi kampa dahil oldu.

Geçen ay İngiltere'nin Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın ise oturum izinleriyle ilgili işlerini halledememesi nedeniyle kampa katılamadığı bildirildi.