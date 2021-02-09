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Çağlayan Çetin, Trendyol Grup'a başkan olarak atandı

Finans sektöründe yurt içi ve dışında birçok üst düzey görev üstlenen Çağlayan Çetin, Trendyol Grup'a başkan olarak atandı.

Çağlayan Çetin, Trendyol Grup'a başkan olarak atandı
AA

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol Grup, liderlik ekibini yeni katılımlarla güçlendiriyor.

Trendyol Grup'a başkan olarak atanan Çağlayan Çetin, görevine yarın itibarıyla başlayacak. Çetin, grubun yeni yatırımlar, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejisinden sorumlu olacak.

Londra merkezli ilk Türk yatırım bankası Dome Group'un kurucu ortağı Çağlayan Çetin, daha önce de Goldman Sachs Türkiye Başkanlığı ve Deutsche Bank Avrupa Eş Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, "Trendyol Grup olarak, uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda liderlik ekibimizi de güçlendiriyoruz. Çağlayan Çetin'in aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çetin, deneyimleri ve vizyonuyla grubun yurt içi ve yurt dışındaki stratejik büyümesini destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Çağlayan Çetin de Trendyol Grup'un, 19,3 milyon aktif müşterisi ve ekonomiye yaptığı 1,1 milyon kişilik istihdam katkısıyla Türkiye'nin teknoloji alanındaki en büyük başarı hikayelerinden olduğunu belirterek, "Sayıları 100 bini aşan işletme ve 1,1 milyon bireysel satıcımız ile birlikte hedefimiz, ülkemize yaptığımız pozitif etkiyi artırmak ve Trendyol'u Avrupa pazarının lider e-ticaret platformlarından biri haline getirmektir. Trendyol Grup'un orta ve uzun vadeli büyümesine katkı sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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