Cagliari - Chievo maçı öncesi rakamlar

Cagliari ve Chievo, 28 Ekim 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Cagliari, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Chievo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 140. İddaa'da Cagliari kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Chievo kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Cagliari son haftadaki Udinese müsabasında 0-1 kazandı.

Chievo ise Torino maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, alan Cagliari, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Chievo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Chievo, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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