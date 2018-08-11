Cagliari - Palermo düellosu

İtalya Kupa 3.Tur heyecanı devam ediyor. Cagliari, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Palermo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Cagliari son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Palermo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 748 kodlu maçı oynayanlar; Cagliari galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Palermo galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Cagliari önceki hafta Palermo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.
Palermo ise Cagliari karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.
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