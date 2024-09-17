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        Haberler Bilgi Çağrı cihazı nedir, nasıl çalışır ve ne anlama gelir? Siber saldırı ne demek?

        Çağrı cihazı nedir, nasıl çalışır? Siber saldırı ne demek?

        İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail'in siber saldırısından Lübnan'da binlerce kişinin çağrı cihazı ve elektronik cihaz etkilendi. Yaşanan siber saldırı, "Siber saldırı ne demek? Çağrı cihazı nedir, nasıl çalışır, ne anlama geliyor? sorularını gündeme getirdi. İşte yaşanan siber saldırı ve çağrı cihazına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 20:30 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:33
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        Lübnan resmi ajansına göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. Binlerce kişinin etkilendiği siber saldırıda, çağrı ve elektronik cihazlar patladı. Peki, Siber saldırı ne demek? Çağrı cihazı nedir, nasıl çalışır, ne anlama geliyor? İşte detaylar...

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        ÇAĞRI CİHAZI NEDİR, NE İŞE YARAR?

        Çağrı cihazı veya pager, alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır. Mesajlar, çağrı ağı aracılığıyla kendisine gönderilir. Çağrı cihazına posta göndermek için operatörün telefonunu çevirmek, abonenin numarasını veya adını vermek ve mesajı dikte etmek gerekir.

        İlk telefon çağrı sisteminin patenti 1949 yılında Alfred J. Gross tarafından alındı. Dünyada ilk çağrı cihazı Motorola tarafından 1956'da piyasaya çıktı. Çağrı cihazlarını ilk benimseyenler hastane personeli ve yöneticileriydi. Sonra her zaman ulaşılabilir olmak isteyenler çağrı cihazı almaya başladı.

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        SİBER SALDIRI NE DEMEK?

        Siber saldırı, bilgisayar sistemlerine, ağlara veya cihazlara izinsiz erişim sağlamak, bilgi çalmak, zarar vermek veya işleyişlerini bozmak amacıyla yapılan kötü niyetli girişimlerdir. Bu saldırılar, genellikle veri hırsızlığı, hizmet aksatma (DDoS), fidye yazılımı saldırıları veya kimlik avı gibi yöntemlerle gerçekleşir. Siber saldırılar hem bireylere hem de şirketlere büyük zararlar verebilir ve bilgi güvenliği açısından önemli tehditler oluşturur. Korunmak için güçlü şifreler, güvenlik yazılımları ve düzenli sistem güncellemeleri gibi önlemler alınmalıdır.

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        Bir siber saldırı, özel bir ağa veya başka bir şekilde savunmasız sisteme girerek belirli bir hedefi çalabilir, değiştirebilir veya yok edebilir. Siber saldırılar, kişisel bir bilgisayara casus yazılım yüklemekten tüm ulusların altyapısını yok etmeye kadar değişebilir. Hukuk uzmanları, terimin kullanımını daha rutin veri ihlallerinden ve daha geniş bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinden ayırarak fiziksel hasara neden olan olaylarla sınırlamaya çalışmaktadırlar. Siber saldırılar giderek daha karmaşık ve tehlikeli hale gelmiştir.

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