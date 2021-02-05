Çağrı Kaymak'tan "Sensiz de Severim Seni" - Magazin haberleri

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Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan "Gel" adlı duygusal şarkının düzenlemesini Burak Ertetik yaptı. Davul, mix, mastering'de Burak Ertetik, bas gitarda Erhan Ertetik, akustik ve elektro gitarda Taşkın Avcı, piyano ve yaylılarda Burak Mutlu, solo gitarda Volkan Demiratar'ı gördüğümüz çalışmanın klip yönetmenliğini ise Can Memişoğlu üstlendi.

Görüntü yönetmenliğini Yusuf Uçar'ın yaptığı "Sensiz de Severim Seni"de oyuncular İrem Su Kahramantürk ve Şule İdil Aydın rol aldı. Kaymak, yeni şarkısının fotoğraf çekimleri için Cüneyt Gazioğlu objektifinin karşısına geçti.

Çağrı Kaymak'ın yepyeni şarkısı "Sensiz de Severim Seni", tüm dijital platformlarda yerini aldı.