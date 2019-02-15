Çağrı Merkezleri Derneği, gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerini de belirlendi.
Çağrı Merkezleri Derneği’nin, 12 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeterli çoğunluk sağlandı ve Dernek organlarının belirlenmesi için seçim yapıldı. Seçim sonucunda, Erişim Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Rengin Ağılönü, oy birliği ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Çağrı Merkezleri Derneği'nin bugün geldiği noktada, sektörün yaklaşık %90’ını temsil eden ve önde gelen çağrı merkezi firmalarını tek çatı altında toplayan önemli bir referans noktası olduğuna dikkat çeken Rengin Ağılönü, "Daha önce Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldığım 3 yıllık faaliyet dönemi içerisinde, sektörümüzün gelişimi adına belirlediğimiz öncelikli konularımız çerçevesinde pek çok önemli çalışma gerçekleştirdik. Büyük bir heyecan ve istekle devraldığım başkanlık görevim sürecince, tarafsızlık ilkemiz doğrultusunda tüm bu çalışmaları bir adım öteye taşıyabilmek, sektörümüze katkı sağlayacak yeni projelere imza atabilmek hiç şüphesiz en büyük hedefimiz ve sorumluluğumuz olacaktır.” Geçtiğimiz dönemde Derneğin başarılarında emeği olan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine özverili çalışmaları için teşekkür eden Ağılönü, yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini de tebrik ederek seçim sonuçlarının hem Dernek hem de sektör için hayırlı olmasını diledi.
Rengin Ağılönü kimdir?
1967 Ankara doğumlu olan Rengin Ağılönü, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. Aynı sene İş Bankası’nda Organizasyon Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. İş Analizi, İş Basitleştirme, Kadro Hesaplama, Verimlilik Analizleri konularında çalışmalar yaptı. Organizasyon Müdürlüğünde çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2006- 2010 arasında Değişim Yönetimi Başkanlığında; organizasyon-süreç-insan kaynakları ve teknoloji değişimlerini kapsayan Müşteri Odaklı Dönüşüm Programının tasarım ve uygulamalarında görev aldı. 2010 yılında; Çağrı Merkezi, Müşteri Talep ve Şikâyet Yönetimi, Bankamatik Operasyonları gibi fonksiyonları içeren ADK Operasyonları Bölümü Müdürlüğüne atandı. Ağılönü, 2012 yılından bu yana Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapıyor.
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