Ankara-Sivas demiryolu
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Cahit Turhan: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek. Ankara Sivas arasındaki seyahat edecek olan yolcularımıza hem ekonomik hem de seyahat süresinde kolaylık sağlamış olacağız" dedi

05.08.2018 - 09:26 | Güncelleme: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Ediğe köyünde Ankara-Sivas YHT Hattı inşaatında incelemelerde bulunmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İHA'da yer alan habere göre; Bakan Turhan, incelemeler yaptıklarını belirterek, "Ankara Kayaş’tan başlayarak güzergahı gezdik. Şantiyede, projede çalışan yetkili ve sorumlu arkadaşlardan bilgi aldık. Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu projesi hükümetimizin 100 günlük icraat programı içerisinde yer alan ve bu yıl sonuna kadar altyapı üstyapı çalışmalarını tamamlayıp 2019 yılı içerisinde de deneme sürüşlerine başlayacağımız ve deneme sürüşleri sonunda da yeterli yetkinliği, sertifikayı aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi" ifadelerini kullandı.

"ANKARA SİVAS ARASI 12 SAATTEN 2 SAATE İNECEK"

"Bu proje ülkemiz üzerinden Avrupa’yı Uzak Doğu’ya bağlayan Demir İpek Yolu Projesinin orta koridorunda yer alıyor" diyen Turhan, "Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu hattı Edirne’den Kars’a kadar uzanan hattın en önemli kesimlerinden birini oluşturuyor. Bu proje Sivas’la kalkmayacak Erzincan-Erzurum’u takip ederek Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yoluna da entegre olacak. Projemizin yatırım maliyeti 7 milyar 749 milyon TL, 250 kilometre işletim hızıyla çalışacak olan yüksek hızlı demiryolu projesi. Bu projede mevcut demiryolu hattımız 600 kilometre civarında. Yeni güzergahla güzergahımız 400 kilometreye kadar düşecek. 12 saatlik ulaşım süresi 2 saate inecek. Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek. Ankara-Sivas arasındaki seyahat edecek olan yolcularımıza hem ekonomik hem de seyahat süresinde kolaylık sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

"2003 YILINDAN BUGÜNE KADAR DEMİRYOLLARINA 91 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK"

2003 yılından bugüne kadar demiryollarına 91 milyar TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Bakan Turhan, şöyle konuştu:
"Bu yatırımların başında YHT projeleri geliyor. Bugüne kadar bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolu hattı inşa edilerek hizmete açıldı. Ankara-İzmir Ankara-Sivas arasında Yüksek Hızlı Tren hattı başta olmak üzere bin 889 kilometresi yüksek hızlı, bin 480 kilometresi de hızlı olmak üzere toplam 3 bin kilometrenin üzerinde bir hatta çalışmalar devam ediyor. 612 kilometrelik konvansiyonel hatlarımızda iyileştirme çalışmalarımız sürdürülmekte. Bu proje Cumhurbaşkanımızın dün kamuoyuna açıkladığı 400 adet projeden bir tanesi.

Bu projenin baş mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bugüne kadar bu projede hizmeti geçen Meclis Başkanımız Binali Yıldırım ve daha önceki bakanlarımız bu projeye özel ilgi alaka gösterdiler. Ankara’nın doğusundaki illerimize bölgelerimize yüksek hızlı tren konforunu ulaşımını getirecek olan bir proje. Bu proje daha sonraki yıllarda devamında Erzincan’a Erzurum’a Kars’a kadar uzanacak. Burada kalmayacak Kayseri’ye bağlanacak. Konya hattı üzerinden Mersin’e Antep’e kadar uzanacak. Urfa’ya Diyarbakır’a kadar uzanacak. Yine Derice üzerinden Samsun’a kadar uzanacak. Bunlar önümüzdeki yıllarda yüksek hızlı demiryolu ulaşım konforunu ülkemiz sathına yayacak olan projelerimiz. Bu projeler ülkemizin insanımızın hayatında önemli kolaylıklar rahatlamalar getirecek olan projelerimiz. Bölgemizin geri kalmış, az gelişmiş bölgelerimizin hızlı ulaşımıyla hızlı kalkınmasını sağlayacak olan projelerimiz."

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Yorumlar 12
  • Misafir 6 dakika önce
    Sayın bakan Antalya şehirler arası bağlantı yolları hızlı tren projedi bi an evvel hayata geçmelidir.Yeni Konya Antalya yolu,Alanya Antaya otobanı v.s. Alanyaya gitmek için çile çekiyoruz.Aksekiden Konyaya gitmek için çile çekiyoruz.Demirkapı projesi yıllardır uzatılıyor.Bi an evvel tamamlanmadı gereken bir projedir.Ödenek yetersizliğinden firma iş yavaşlatıyor veya bırakıyor. Sivasa yıılık kaç turist geliyor böyle bir yatırıma hız veriliyor.
  • Misafir 9 dakika önce
    12 saat dediğiniz ilk buharli trenlerle gidilirken herhalde..
  • Misafir 10 dakika önce
    Ankaradan sivasa antalya üzerinden gidiyor sayın bakan sanırım
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