Caitlyn Jenner 'translara bitmeyen saldırıları' nedeniyle Trump'tan desteğini çekti
Trans aktivist Caitlyn Jenner, ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteğini çektiğini açıkladı. Jenner kararını Trump'ın, toplumsal cinsiyetin biyolojik ve sabit olduğunu resmen karara bağlamaya hazırlandığına yönelik haberlerin ardından açıkladı.
26.10.2018 - 11:20 | Güncelleme:
Trans aktivist Caitlyn Jenner, ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteğini çektiğini açıkladı.
Trump'ın trans haklarını sürekli olarak ihlal ettiğini söyleyen eski olimpik atlet ve TV yıldızı, Trump yönetimiyle birlikte çalışma imkanı konusunda umutlu olduğunu ekledi.
Washington Post gazetesine bir köşe yazan Jenner, Trump'a vermiş olduğu desteğin bir hata olduğunu belirtti ve "Gerçekte olan şey, trans topluluğunun bu başkan tarafından sürekli saldırıya uğraması" dedi.
New York Times'ın, hükümetin toplumsal cinsiyetin biyolojik ve sabit olduğunu resmen karara bağlamaya hazırlandığına yönelik haberinin ardından ABD Başkanı Donald Trump eleştirilerin odağındaydı.
Bu değişiklik transların haklarının tanınmasını kolaylaştıran geçmiş politikaların sonlanması anlamına gelecek ve toplumsal cinsiyeti insanların doğuşta sahip olduğu cinsel organa indirgeyecek.
Jenner köşesinde Trump'ın transları "siyasi piyon" olarak kullandığını savundu ve ekledi:
"Ulusumuzun lideri halihazırda marjinalleştirilmiş ve varlık mücadelesi veren topluluğumuza saygı göstermedi. O insanlığı reddetti, onurumuza hakaret etti."
Geçen yıl BBC'ye konuşan Jenner, Trump'ın bazı politikalarından büyük rahatsızlık duyduğunu söylemiş, bunlardan birinin de eski ABD Başkanı Obama döneminde verilen transların okullarda dilediği tuvaleti kullanma hakkını geri almasıydı.
Jenner "Verdiğim oydan pişmanlık duymama henüz yol açmış değil ama çok hayal kırıcı bir durum" demişti.
Trump aynı yıl, Obama döneminde translara tanınan orduya katılma hakkını da iptal etmiş, federal yargıçların kararı anayasaya aykırı bulması üzerine daha kısıtlı bir yasak getirmişti.
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Caitlyn Jenner 'translara bitmeyen saldırıları' nedeniyle Trump'tan desteğini çekti/caitlyn-jenner-translara-bitmeyen-saldirilari-nedeniyle-trump-tan-destegini-cekti-21925182192518
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