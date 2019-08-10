Çakallarla Dans'ın yazarı ilk kez yönetmen koltuğunda

‘Çakallarla Dans’ serisinin yazarı olarak tanınan Ali Tanrıverdi, ‘Amacı Olmayan Grup’ adlı gençlik komedisiyle ilk kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Çekimleri eylül başına başlayacak filmin yapımcılığını Sugarworkz adına Murat Şeker üstlenecek.

Tanrıverdi ve Şeker, ‘Çakallarla Dans’ filmlerinde olduğu gibi ‘Amacı Olmayan Grup’un senaryosunu da birlikte kaleme aldı.

ÜNLÜ OYUNCULAR SÜRPRİZ ROLLERDE

Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, orta sınıfa mensup Çetin ailesinin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu Onur’un değişim sürecini, babası ve toplumla olan ilişkisi üzerinden anlatan yeni nesil bir komedi.

Şubat ayında gösterime girmesi planlanan ‘Amacı Olmayan Grup’ta, ‘Çakallarla Dans’ serisi oyuncuları da sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.

Youtube’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan ekipten ilhamla hayata geçirilen ‘Amacı Olmayan Grup’, internetin değiştirdiği sosyal ilişkilere eğlenceli bir bakış atan ve nesiller arasındaki çatışmaya farklı bir gözle bakan yeni nesil bir komedi olarak izleyicinin beğenisine sunulacak.