Çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Arnavutköy'de çakarlı araçla trafikte durdurup tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammet Enes Uysal'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
AA

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Enes Uysal katıldı. Müşteki Dadaş Aras da avukatıyla duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Uysal, olay günü iş yerinden çıktığını, aracıyla her zamanki güzergahını takip ederek eve gittiğini anlatarak, sağ şeritteyken müştekinin kendisini sollayıp işaret yaptığını ve pencereyi açmasını istediğini savundu.

Camı açtığında müştekinin kendisine hakaret ettiğini ve durmasını söylediğini iddia eden belirten Uysal, savunmasına şunları söyledi:

"Ben de yavaşlayarak sağ tarafa geçip aracımı durdurdum. Bu süreçte hafif bir kaza da geçirdim. Müştekinin yanına gittiğimde telefonuyla beni ve aracımı kameraya aldığını gördüm. 'Çakarlı polis olduğunu söylüyor' şeklinde ifadeler kullanıyordu. Ben de şaşırdım. Biraz önce bana hakaret ederken şimdi farklı bir pozisyonda kameraya yönelik beyanlarda bulunuyordu. Ben de kendisine, 'amacının ne olduğunu' sordum. Herhangi bir cevap vermedi, akabinde boğazıma sarıldı, beni itekledi. Belinden çıkardığı bıçağı bacağıma dayadı. Boğuşma sırasında eylemlerine engel olmak için elinden bıçağı aldım. Bana savururken ellerimle tutarak bıçağı almak durumunda kaldım. Kendimi korumak için gelişi güzel savurdum. Olay bundan ibarettir. Ben bu olaydan dolayı pişmanım."

Müşteki Dadaş Aras da kamyonuyla Hadımköy rampasına geldiğinde önündeki tırı solladıktan sonra arkasından gelen çakarlı bir aracın ısrarla yol istemesi üzerine sağa geçtiğini anlatarak, "O sırada sanık arabasıyla yanıma yaklaştı, 'sen kimsin de bana yol vermiyorsun' şeklinde söylenmeye başladı. Polis olduğunu ifade edip sağa çekmemi istedi. Beni geçtikten sonra önüme kırdı ve durmak zorunda kaldım." dedi.

- "Vücudumun 7 yerinden bıçaklandım, şikayetçiyim"

Arabadan inerek yanına gelen sanığın bel kısmının kabarık olduğunu, bu kişinin polis olduğunu söyleyerek kendisinden ehliyet ve kimliğini istediğini, silahı olabilir düşüncesiyle cep telefonunun kamarasıyla çekmeye başladığını ve polis olduğunu söylemeyi bıraktığını aktaran Aras, şöyle devam etti:

"O an polis olmadığını anladım. 155 polisi bu süreçte arayıp haber vermiştim. Beni çekiştiriyordu. Sağ kapıyı açarak dışarı çıktım aracının çakarlı kısmını çekmeye başladım. Maksadım polis geldiğinde polis olduğunu söylediğini ispat etmekti. Bu süreçte sanık bana devamlı sinkaflı küfür ediyordu. Aracıma döndüğümde sırtımdan bir ses işittim, orada bulanan insanlar, 'adam öldürüyorlar' şeklinde bağırmaya başlamışlardı. Döndüğümde elinde bıçağı gördüm. Sırtıma sapladığını o an fark etmemiştim, kendisini elimle itekledim. Daha sonra kamyonete yaslandım nefes almakta güçlük çekmeye başlamıştım. Arkadan gelerek beni bıçaklamaya devam etti. Yere düştüm. Yerdeyken de karnımın sol tarafından bıçaklandım. O süreçte kapısı açık olan bir araca binerek beni hastaneye götürmesini istedim. Vücudumdan çıkan kanları ellerimle bastırıyordum. Arabaya bindiğimi gören sanık geldi bıçakla camlara vurmaya başladı. Öldüreceğini söylüyor, telefon görüntülerinin kendisine verilmesini istiyordu. Şoför durumu kavradı ve olay yerinden uzaklaştı. Özel kliniğe götürüldüm. Vücudumun 7 yerinden bıçaklandım."

Söz alan müşteki Aras'ın avukatı, sanığın bıçakla yaralanmasının söz konusu olmadığını ve eylemin kasten adam öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu belirterek, bu hususun mahkemece gözetilmesini istedi.

Sanık avukatı ise, adam öldürmeye teşebbüs suçuyla ilgili nitelemenin doğru olmadığını belirterek, "İlk yumruğun müşteki tarafından vurulduğu, akabinde kavga başladığı görülmektedir. Müvekkilim bıçağı kendisini korumak maksadıyla sallamıştır. Öldürme maksadı olsa müşteki yerdeyken eylemine devam eder ve sonuç alırdı. Eylem, 'kasten yaralama' olarak nitelendirilmelidir. Müvekkilimin tahliye edilmesini talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir tanığın zorla celbine, diğer tanık için de ikametinde dinlenilmek üzere talimat yazılmasına karar verdi.

Suçtan zarar görme ihtimaline göre müştekinin müdahilliğine de hükmeden heyet, sanık Muhammet Enes Uysal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Müşteki Dadaş Aras, 21 Ağustos 2020'de, 06 GE 0633 plakalı kamyonuyla ambalaj malzemelerini Hadımköy'de bulunan bir firmaya naklettikten sonra dönüşte, İstanbul Caddesi'nde sanık Muhammed Enes Uysal'ın kullandığı çakarlı bir araç tarafından durdurulmuş ve aralarında yaşanan olayı telefon kamerasına kaydederek paylaşmıştı.

Sanığın bıçakladığı müştekinin paylaştığı görüntüler, tepkiye neden olmuştu.

Olaydan bir kaç gün sonra 24 Ağustos'ta "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Uysal ile ilgili soruşturma yürütün Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını iddianame hazırlanması için ağır ceza yargılamasının bağlı olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir fezlekeyle göndermişti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muhammet Enes Uysal'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteniyor.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca müştekiye ait 30 bin liranın olay sırasında kaybolduğu iddiası üzerine "yağma" suçundan başlatılan soruşturma ise, delil tespit edilemediği gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME