ALTIN FİYATLARI 20 Nisan çarşamba gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 914 liraya gerilerken çeyrek altın fiyatları bin 464 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları...

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