Kayseri'de çakmak gazı tüpü patladı: 4 yaralı
Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İldem Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Ağca Sokak'ta park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.
AA'nın haberine göre; patlamada zarar gören otomobildeki E.T, A.D, E.H. ve M.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.