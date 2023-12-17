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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çakmakla evi ateşe veren çocuklar kurtarıldı

        Çakmakla evi ateşe veren çocuklar kurtarıldı

        Antalya'da 7 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangında, dairedeki 3 çocuğu yangını fark eden komşuları kurtardı, anneanneyi ise itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dışarı çıkardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 02:00 Güncelleme: 17.12.2023 - 02:00
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        Çakmakla evi ateşe veren çocuklar kurtarıldı
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        Dumandan etkilenen 3 çocuk ile anneanneleri hastaneye kaldırılırken, yangının ilk belirlemelere göre çocuklardan birisinin çakmakla oynadığı sırada yorganın tutuşmasından dolayı çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        Yangın, 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 5’inci katında başladı.

        ÇOK SAYIDA İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

        Edinilen bilgiye göre, anne Cansu Y. (29) dışarı çıktığı sırada oturduğu dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden komşular evde bulunan Cansu Y’nin çocukları M. M. Y.(5), M. Y. (10) ve M. S. Y. (2) isimli çocukları dışarı çıkardı.

        Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

        Belirtilen adrese gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yaşlı olduğu için evden çıkamayan anneanne Fatma Seher Y’yi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dışarıya çıkardı.

        ANNEANNE VE ÇOCUKLAR KURTARILDI

        Dumandan etkilenen anneanne ve torunlarının ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yangın haberini duyup olay yerine koşan anne Cansu Y. de çocuklarının yanına geldi.

        Cansu Y., dumandan etkilenen çocukları ve anneanne kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Bu sırada komşulardan bazılarının ise gözyaşı döktüğü görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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