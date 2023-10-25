Çaldığı araçla yakalandı! İçinden 200 çift çalıntı terlik çıktı İstanbul Bayrampaşa'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. İlçede çalınan hafif ticari bir aracın bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler aracı bulduğunda ise gözlerine inanamadı. Buna göre araçta yine çalıntı olduğu belirlenen 200 çift terlik bulundu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:06 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL