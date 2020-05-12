Çaldığı bisikletleri internet üzerinden sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA

Bolu'da, yıl başından bu yana 16 bisikletin çalınmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, çalınan bisikletlerin internet üzerinden satıldığını tespit etti.

Çalıntı bisikletleri satan kullanıcı hesabını takibe alan polis ekipleri, bisikletlerin Düzce'de satıldığını belirledi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, satışa sunulan bir bisikleti almak için talepte bulundu.

Ekipler, şüpheli Z.K'yi (36) bisikleti satmak istediği sırada suçüstü yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Ayrıca, Düzce'de şüpheliyle hareket ettiği belirlenen bir kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin apartman önü ve içi ile garaj girişlerinde bisikletleri çalması görülüyor.