Çalışanlar o tişörtü hemen tanıdı

Olay, merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos Pazartesi günü cadde üzerindeki markete gelen bir kişi ayakkabı reyonuna giderek ayakkabı seçmeye başladı.

ELBİSE ÇALDIĞI İŞ YERİNE TEKRAR GİTTİ

Müşterilerin yoğunlaştığı sırada ayakkabıyı inceleyerek ayağına giyen şüpheli, eski ayakkabılarını kutuya, kutuyu da tekrar reyona bırakıp marketten ayrıldı. Hırsızlık şüphelisi ertesi gün yine aynı markete gelerek bu sefer elbise reyonundan bir tişörtü alarak elbise kabininde kendi elbisesi ile değiştirerek marketten ayrıldı. Şüpheli, farklı bir günde markete tekrar gelerek peynir ve kurabiye çaldığı sırada giydiği tişörtü tanıyan çalışanların dikkati ile yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli S.İ'yi (53) gözaltına aldı. Güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin farklı günlerde marketten hırsızlık yaptığını tespit etti. Farklı günlerde aynı iş yerinden yapılan hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde markete gelen şüpheli ayakkabı reyonuna yönelerek ilk önce çalacağı ayakkabıyı beğeniyor. Ardından beğendiği ayakkabını alarm sistemini etkisiz hale getirmek için şüpheli şahıs, market içerisindeki diğer reyona giderek çaldığı makas ile ayakkabılara bağlı sistemi etkisiz hale getiriyor. Farklı bir görüntüde ise ayrı bir market poşeti ile iş yerine gelen şüphelinin peynir ile kurabiye alarak marketten ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan, gözaltına alınan S.İ. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ