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HaberlerGündem3. SayfaTIR KİRALAMIŞ! Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti! Son dakika haberleri
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Çaldığı konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiralamış

Isparta'da yapımı devam eden hidroelektrik santralinde işçilerin kaldığı 3 konteyneri çalan Muhammet Süzen (30),yakalanıp tutuklandı. Süzen'in, konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiraladığı, bunlar için 2 bin 500 lira ödediği ortaya çıktı

TIR KİRALAMIŞ! Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti! Son dakika haberleri

Olay 10 Haziran günü Isparta Eğirdir´e bağlı Aşağı Gökdere köyünde gerçekleşti. Hidroelektrik santrali inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 3 konteyner çalındı. İnşaat firmasının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptıkları araştırmada, çalınan konteynerleri il merkezindeki Hurdacılar Sitesinde buldu. Konteynerleri Muhammet Süzen´in 16 bin 300 liraya sattığı bilgisine ulaşan jandarma, Eğirdir´de oturan ve başka hırsızlık suçlarından da aranması bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

TAŞIMAK İÇİN VİNÇ VE TIR KİRALAMIŞ

Muhammet Süzen'in, konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiraladığı, bunlar için de 2 bin 500 lira ödeme yaptığı tespit edildi.
Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Süzen, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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