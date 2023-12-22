Çaldığı otomobille kaçarken kaza yaptı Sakarya'nın Karasu ilçesinden çaldığı otomobil ile Adapazarı ilçesinde polisin takibine alınan şüpheli, kovalamaca esnasında kaza yaptı. Kaçmaya yaya olarak devam eden şahıs, yunus timlerince yakalanarak gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 22.12.2023 - 19:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:09 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL