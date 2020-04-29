Çaldığı tekneyle geldiği ilçede hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı

En çok görülen romatizma hastalıkları

AA

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcı Mahallesi Kemal Akça Caddesi'ndeki marketten 25 Nisan'da hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, camı kırarak iş yerine giren zanlının, yaklaşık 40 bin lira değerinde sigara ve alkollü içkiyi çaldığı belirlendi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin arşivlendiği bilgisayar kasasını da alarak kaçan zanlının bulunması için çalışma başlattı. Eşkali belirlenen şüphelinin, cezaevi firarisi C.Z. olduğu tespit edildi.

Adana'da olduğu belirlenen zanlı, Sahil Güvenlik ekiplerinin seyir halindeki tekneye düzenlediği operasyonda, çaldığı malzemelerle yakalandı.

Gazipaşa'ya getirilerek adliyeye sevk edilen C.Z, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.