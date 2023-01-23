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California'da Ay Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı: En az on kişi hayatını kaybetti

ABD’nin California eyaletinde Los Angeles yakınlarındaki Monterey Park şehrinde, bir dans salonuna ateş açılması sonrasında on kişi öldü.

California'da Ay Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı: En az on kişi hayatını kaybetti
BBC TÜRKÇE
PolisEPA

ABD’nin California eyaletinde Los Angeles yakınlarındaki Monterey Park şehrinde, bir dans salonuna ateş açılması sonrasında on kişi öldü.

Polis, saldırıda 10 kişinin de yaralandığını, şüphelinin ise kaçtığını söyledi.

Yerel saatle Cumartesi günü 22.20’de gerçekleşen olay öncesinde, binlerce kişi Ay Yeni Yılı kutlamaları için Monterey Park Festivali’nde bir araya gelmişti.

Güvenlik yetkilileri olay yerinden kaçan bir erkeği aradıklarını söyledi ancak şüpheli hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Yaralanan kişiler hastanelere kaldırılırken, bazılarının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırı, California’nın modern tarihindeki en kanlı saldırılardan birisi olarak kayıtlara geçti. 1984 yılında San Diego yakınlarındaki San Ysidro’da bulunan bir McDonald’s restoranındaki saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Müfettişler olayın arkasında nasıl bir neden yattığını henüz bilmediklerini söyledi.

Yaklaşık 60 bin nüfusa sahip Monterey Park’ın büyük çocuğunluğunu Asya kökenliler oluşturuyor.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde çok sayıda polisin şehirde görev başında olduğu görüldü.

Görgü tanıklarından biri, bir kişinin silahlı saldırıdan dakikalar sonra otomobille kaçtığını söyledi.

Festivale katılan bazı kişilerse silah seslerini önce havai fişek sesine benzettiklerini ancak festivalde havai fişek olmaması nedeniyle de daha sonra çok korktuklarını belirtti.

Reuters’a konuşan Gabriel isimli bir tanık, “Havadan helikopter sesini duyduğumda bunun havai fişek olmadığını kesinlikle anladım. Çünkü buralarda hiç helikopter olmaz" dedi.

Monterey Park Belediyesi, Ay Yeni Yılı Festivali kapsamında Pazar günkü etkinliklerinin "trajik olayın" ardından iptal edildiğini söyledi.

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