ABD'nin California eyaletinde başlayan orman yangınlarının tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlamasıyla, binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, eyaletin kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesinin tamamen boşaltıldı.

Kuru hava ve hızı saatte 113 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangının yaklaşık 4 bin hektar alana yayıldığı ve tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edildi.

Zorunlu elektrik kesintilerinin California'da yaşayan yaklaşık yarım milyon insanı etkileyeceği bilgisi paylaşıldı.

Eyaletin güney kısmında da en az iki yangının devam ettiği, ancak yerleşim yerlerine tehlike teşkil etmeyecek şekilde kontrol altında tutulduğu belirtiliyor.

California Orman ve Yangından Korunma Sözcüsü Jonathan Cox, şu ana kadar herhangi bir ölü ve yaralının olmadığını açıkladı.

Aynı bölgede iki yıl önce çıkan yangınlarda 44 kişi hayatını kaybetmişti.