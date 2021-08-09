California'da devam eden yangın, eyalet tarihine geçti 0:00 / 0:00

AA

ABD'nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen "Dixie" yangını halen kontrol altına alınamadı.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) yaptığı açıklamaya göre, 3. haftasında devam eden "Dixie", eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayıtlara girdi.

AA'da yer alan Cal Fire'ın açıklamasına göre, bölgede toplamda 187 bin hektardan büyük bir alan tamamen yandı, Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

GREENVİLLE KASABASI TAMAMEN KÜLE DÖNMÜŞTÜ

"Dixie" yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.