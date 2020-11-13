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California'da Türk restoranına saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde aşırılık yanlısı Ermeni grup tarafından Türk lokantasına yapılan saldırıyla ilgili bir şüphelinin yakalandığı bildirildi

California'da Türk restoranına saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - haberler
AA

California eyaleti Beverly Hills Polis Departmanından yapılan açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yapılan ortak soruşturma sonucu, nefret suçuna karışan baş şüphelilerden birinin Glendale’de yakalandığı kaydedildi.

22 yaşındaki William Stepanyan adlı zanlının nefret suçu, hırsızlık, özel mülke tecavüz ve yağmacılık suçlamalarından gözaltında tutulduğu ve 16 Kasım’da hakim karşısına çıkarılacağı belirtilen açıklamada, saldırı veya saldırganlarla ilgili bilgisi olanların Beverly Hills polisine başvurmaları istendi.

TÜRK RESTORANINA YAPILAN SALDIRI

Los Angeles’ın Beverly Hills bölgesinde bulunan "İstanbul Cafe" adlı restorana 4 Kasım akşamı 20.30 sularında gelen 6-8 kişilik grup, restoranda bulunanlara saldırarak etrafa hasar vermişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşları 20-30 arası olduğu tahmin edilen gruptakilerin restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı, iş yerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu.

Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfür ettiklerini aktarmıştı.

Olaydan sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, twitter hesabından saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını belirtmişti.Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve bölgedeki Türk toplumu temsilcileri de restoranı ziyaret ederek tepkilerini dile getirmişti.

AA'nın haberine göre; Beverly Hills Polis Departmanından yapılan açıklamada da "nefret suçu" olarak nitelenen olayın incelendiği kaydedilmişti.

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