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California ve Nevada'da devam eden orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin batısında 14 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınamayan "Caldor" yangını nedeniyle California ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi

California ve Nevada'da devam eden orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
ABD'de 'Caldor' yangını: 2 eyalette acil durum ilanı
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AA

ABD'de iki haftadır devam eden "Caldor" yangını nedeniyle California ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

California'da yetkililer, şimdiye kadar yangının yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini açıkladı. AA'nın haberine göre; yangında 800 kilometrekareden fazla alan zarar görürken, 53 bin kişinin tahliyesi istendi.

Yangının hızla yayılması üzerine California ve Nevada valileri acil durum ilan etti. Yangında 490'dan fazla ev ve 12 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren yetkililer, 34 bin yapının daha kül olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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