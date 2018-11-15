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California yangını sürüyor: Bir kasaba neredeyse yok oldu!

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.

15.11.2018 - 11:10 | Güncelleme: AA

En az 56 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi. Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.

San Francisco kentinin 280 km kuzeyindeki Sierra dağlarının eteklerinde kurulu Paradise kasabası yangında neredeyse tümüyle yok oldu. Kayıp listesindeki isimlerin çoğu 65 yaş üzeri Paradise sakinleri.

Paradise ve çevresinde 8,900'den fazla bina kül oldu, bölgeyi boşaltma talimatı üzerine 50,000 kişi de tahliye edildi.

Yetkililer yangının sürdüğü alanın ancak üçte birinin çevresinde sınırlama önlemleri alınabildiğini söylediler. Bölgede inceleme yapan California Valisi Jerry Brown, "Burası bir savaş alanı gibi" dedi.

Butte eyaleti Şerifi Kory L. Honea, yanan 130 bin dönümlük arazide hayatını kaybedenlerin bulunması için 100 kişilik ulusal muhafız ekibi istediğini bildirdi. Honea, "Ulaşabileceğimiz her yere hızla ulaşmak istiyoruz" diyerek, araştırma yapıldıktan sonra ve insanların yaşadıkları yerlere dönmelerine izin verildikten sonra bile hâlâ ceset bulunabileceğini söyledi.

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