California yangınları: 500 bin hektarlık alan yandı

ABD'nin California eyaletinde çıkan son bir haftada çıkan yüzlerce orman yangınında 500 bin hektarlık ormanlık alan yandı, ABD Balkanı Donald Trump California'yı afet bölgesi ilan etti.

California'nın bugüne kadar gördüğü en büyük orman yangını felaketlerinden birisi olarak nitelenen yangınların kontrol altına alınması için 14 binden fazla itfaiye görevlisi çalışıyor.

Son bir hafta içerisinde eyalette 585 orman yangını çıktığı ve en az altı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Güçlü rüzgarlar, yangınların yerleşim yerlerine doğru ilerlemesine neden oluyor. Binlerce kişiden tedbir amaçlı olarak evlerini tahliye etmeleri istendi.

Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ancak güçlü rüzgârların da etkisiyle şu ana kadar alevler kontrol altına alınamadı.

Cumartesi günü bir açıklama yapan California Valisi Gavin Newsom, eyaletin güneydoğu bölgesindeki yangınların California tarihinin en büyük üçüncü yangını olduğunu söyledi.

Yangınların California Körfezi ve San Jose bölgelerine doğru ilerlediği ve bu bölgede yaşayanlardan da kısa sürede evlerini tahliye etmelerinin istenebileceği ifade ediliyor.

https://twitter.com/GavinNewsom/status/1297327875532570624

California'nın orman yangınları konusunda tecrübeli bir eyelet olduğunu ifade eden Vali Newsom, son yangınların daha önce karşılaştıklarına kıyasla çok daha büyük ve yıkıcı olduğunu ifade etti.

Newsom, bir Twitter mesajında, "Eğer iklim değişikliğine inanmıyorsanız, California'ya gelin" dedi.

İtfaiyeciler, 72 saat süren uzun vardiyalarla çalışarak yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Aralarında itfaiyecilerin de olduğu en az 43 kişi yangınlarda yaralandı, yüzlerce ev ve bina ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Binlerce kişiden evlerini tahliye etmeleri istendi. Alevler, şarap üretimiyle ünlü Napa Vadisi'ne doğru ilerliyor.

2000 yıllık ağaçlar kül oldu

Eyaletin en eski tabiat parkında bulunan 2000 yıllık ağaçlar, yangınlarda kül olmuş durumda.

Koronavirüs salgını nedeniyle eyaletteki itfaiye erlerinin sayısı da azalmış durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana California'daki hapishanelerde kalan mahkumların oluşturduğu itfaiye gücü, yangınlara müdahale ediyordu.

Park officials fear that redwoods, the world's tallest trees, have fallen in the fires

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle birçok mahkumun erken tahliye edilmesi sonucu, bu kez yangınları kontrol altına almaya çalışan mahkum itfaiyeci sayısı oldukça az.

Yangınlar nasıl çıktı?

Geçtiğimiz hafta eyalette sıcaklıklar rekor seviyelere yükselmiş, ardından da yağmur yağmamasına rağmen 12 binin üzerinde yıldırım düşmüştü.

Kuru havada düşen yıldırımlarla başlayan yangınlar, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangınlarda şu ana kadar en az altı kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Cuma günü şiddetli rüzgârların etkisiyle yangınlarn kapladığı alan kısa sürede iki katına çıktı ve Cumartesi günü de büyümeye devam etti.

Devam eden en büyük yangın, San Francisco kentinin güneyinde bulunan ve şarap üreticiliği ile ünlü olan Napa Vadisi yakınlarında. Bu bölgedeki yangının sadece yüzde 15 oranında kontrol altına alınabildiği ifade ediliyor.