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California'yı saran orman yangınları giderek büyüyor

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarının binlerce itfaiyecinin müdahalesine karşın daha da büyüdüğü belirtildi. Görevliler, sık sık yön değiştiren rüzgarlar ve kuraklığın Carr'daki yangını büyüttüğünü söyledi. Carr'daki, eyalet genelinde devam eden sekiz büyük orman yangınından en büyüğü.

30.07.2018 - 14:45 | Güncelleme:
- AFP
Carr yangını San Fransisco kentinden daha büyük bir alanı yok etti.

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarının binlerce itfaiyecinin müdahalesine karşın daha da büyüdüğü belirtiliyor.

Görevliler, sık sık yön değiştiren rüzgarlar ve kuraklığın Carr'daki yangını büyüttüğünü söyledi.

Carr'daki, eyalet genelinde devam eden sekiz büyük orman yangınından en büyüğü.

Eyaletin kuzeyindeki Shasta Bölgesi'ndeki yangın ise şu ana dek iki çocuk ve büyükanneleri de dahil altı kişinin ölümüne yol açtı.

Sacramento'nun 240 kilometre kuzeyindeki Edding kasabasında yaşayan 70 yaşındaki Melody Bledsoe, beş yaşındaki Emily Roberts ve dört yaşındaki James Roberts, evlerinden tahliye edilmeyi beklerlerken hayatlarını kaybetti.

Evde henüz kimliği belirlenemeyen dördüncü bir ceset daha bulundu.

Yangın fırtınası

Geçen Perşembe günü alevlerle mücadele eden iki itfaiyeci öldü. Ferguson'daki yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci de dün hayatını kaybetti.

Cuma gecesi büyüklüğü iki katına çıkan Carr'daki yangının sadece yüzde 5'inin kontrol altına alınabildiği ve şu ana dek 194 kilometrekarelik bir alanı tahrip eden alevlerin 500'den fazla yapıyı da yaktığı kaydedildi.

Geçen Pazartesi günü başlayan yangın, Perşembe günü Sacramento Nehrini aştı ve bir yangın fırtınasına dönüştü.

- Getty Images
About 500 buildings have been destroyed by the Carr fire

California Orman ve Yangın Koruma Kurumu Başkanı Ken Pimlott gazetecilere yaptığı açıklamada "Yangın hortumlarıyla karşılaşıyoruz, kelimenin tam anlamıyla kasırga diye tanımlanabilir." dedi.

Dört bölgede acil durum

Shasta Bölgesi'nden toplam 38 bin kişi tahliye edilirken, California Valisi Jerry Brown Shasta dahil üç bölgede acil durum ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump da bölgeye federal yardım yapılmasına onay verdi.

- AFP
Only 5% of the fire has been contained

Şu anda eyalet genelinde 12 bin itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor.

California'nın uzun süren sıcak ve kuru yaz mevsiminde sık sık orman yangınları görülüyor.

Ancak uzmanlar, kısmen bitki örtüsünü büyük ölçüde yok eden 2012-2017 arasındaki kuraklık yüzünden, bu kez son 10 yılın en kötü yangın mevsiminin yaşandığını belirtti.

  • California'da orman yangınları sonucu 110 bin kişi evlerini terk etti
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