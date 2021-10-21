İHA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ligin çok zor geçtiğini kaydeden Çalımbay, “Hakem arkadaşlarımız için de lig zor geçiyor. Son iki maçımızda bariz hakem hataları oldu. Hakem arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Ellerinde VAR gibi bir şey var, onu çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Biz de son oynadığımız Antalyaspor maçını kazanmak için sahaya çıktık ama yeni bir antrenörün oraya gelmesi ve 3'lü oynamaları nedeniyle biraz bocaladık. Yine de golleri bulduk. İkinci yarı iyi pozisyonlar bulduk ama onları değerlendiremedik” diye konuştu.

Ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen Çalımbay, “Kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Adana Demirspor maçında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle deplasmanda çok iyi oynayan bir takım. Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta tek düşüncemiz kazanmak. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Kaybettiğimiz puanı telafi etmemiz lazım. Kolay maç olmayacak onun da farkındayız. Bu maçta hakem arkadaşlara da çok iş düşüyor. İyi bir maç yönetirlerse kazanacağımız bir maç olacağını düşünüyoruz. Yapacağımız tek şey; çok çalışıp, çok mücadele edip oyundan kopmayarak maçı kazanmak. Takımımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.