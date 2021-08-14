İHA

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur maçında Dinamo Batumi’yi eledikleri için mutlu olduklarını ve lig ile Avrupa kupasını bir arada götüreceklerini söyledi.

Çalımbay, Dinamo Batumi karşısında 1-0 geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını belirterek, “Hem taktik değişiklik olsun hem sonradan oyuna aldığımız arkadaşlar çok verimli oldu. Taraftarlarla da iyi bir şekilde bütünleşince maçı güzel bir şekilde bitirdik” dedi.

"TURU GEÇMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda karşılaşacakları Kopenhag’ı değerlendiren Çalımbay, "İyi ve disiplinli bir takım. Kopenhag sürekli şekilde liginde şampiyon olur ya da Avrupa kupalarına gider. Bundan sonra iyi takımlar kaldığı için zor bir maç olacak. Hem lig hem de kupayı götürmeye çalışacağız. Sakatlıklar olmazsa onun dışında sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu turu da geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımıma yürekten güveniyorum inanıyorum” şeklinde konuştu.

"KONYA MAÇINI EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Çalımbay, Süper Lig’in başlamasıyla birlikte daha hazır hale geleceklerini ve herkesin kapasitesini ortaya koyduğu takdirde çok başarılı olacaklarına inandığını kaydetti. Çalımbay, “Yine zorlu bir lig başlayacak. Tabi ki bizim de amacımız ligi iyi bir yerde bitirmek. Hem ligi hem de Avrupa kupalarını beraber götürmek istiyoruz. Bizim için final maçı niteliğinde bir Kopenhag maçı oynayacağız. Ondan önce oynayacağımız Konyaspor maçı bizim için en önemli maçlardan bir tanesi. Kendi sahamızda oynayacağımız için maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"İYİ ŞEYLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Dinamo Batumi maçının uzamasıyla birlikte takımın çok fazla yorulduğunu söyleyen Çalımbay, şunları söyledi:

"Yorgunluk var tabii ki çünkü uzatmalı bir maç oynadık. 2 gün sonra da tekrar bir maç oynayacağız ama kadromuzu değiştire değiştire, dinlenmiş arkadaşlarımızı oynatarak, iyi durumda olanlarla yolumuza devam edeceğiz. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Konyaspor maçı kolay geçmeyecek. Bunun için bütün tedbirlerimizi alıp, çok iyi şekilde konsantre olup, oyundan kopmadan taraftarlarımızla beraber maçı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız.”