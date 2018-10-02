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Çalınan Facebook hesapları satışa çıktı

Çalınan Facebook hesaplarının dark web üzerinden satışa sunulduğu belirtildi. Büyük legal ticaret siteleri gibi ürün sağlayıcının güvenliğini dark web’de ölçen Dream Market’e göre çalınan hesapların sunulduğu kaynak oldukça güven verici

02.10.2018 - 23:38 | Güncelleme: İHA

Facebook 25 Eylül 2018'de büyük bir saldırıya uğramış ve 50 milyona yakın kullanıcının hesapları çalınmıştı. Çalınan hesapların illegal veriler ve ürünlerin bulunduğu dark web üzerinden tanesi 3-12 ABD doları fiyatı arasında satışa sunulduğu belirtildi. Hesaplar dijital para birimi bitcoin ve bitcoin cash ile satılıyor. Çalınan verilerin ise yaklaşık toplam değerinin ise 150-600 milyon dolar olabileceği ifade ediliyor.

İHA'nın haberine göre, çalınan hesapların değerinin yüksek olmasının sebebi ise, kullanıcıların her türlü fotoğraf, yazışma, Messenger görüşmeleri ve Fecebook ile bağlantılı yaptığı diğer işlemlere ait hesap bilgilerinin bir arada sunulması.

Uzmanlar çalınan bilgilerin kişisel olduğu ve bu bilgilerin suçlular tarafından sahte hesaplar yaratılması veya Facebook kullanıcılarına şantaj için kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca verinin yüksek rakamlardan alıcı bulmasının diğer siber suçluları bu alana çekeceği ve önümüzdeki günlerde benzer saldırıların artabileceği konusunda endişe ediliyor.

Büyük legal ticaret siteleri gibi ürün sağlayıcının güvenliğini dark web’de ölçen Dream Market’e göre çalınan hesapların sunulduğu kaynak oldukça güven verici.

Facebook, yapılan saldırının kimler tarafından yapıldığını ve merkezinin henüz belirlenemediğini açıklarken hesapların dark web üzerinden satışa sunulması ile ilgili bir bilgi vermedi. Facebook’un Başkan Yardımcısı Guy Rosen yaptığı açıklamada, “Detayları anlamak için çok çalışıyoruz, daha fazla bilgi sahibi olduğumuzda bunu duyuracağız” dedi.
Avrupa Birliği genel veri koruma kanunlarına göre Facebook eğer kullanıcılarını korumak için yeterince çaba göstermemişse tüm dünyadaki yıllık gelirinin yüzde dördü kadar cezaya çarptırılabilir. Bu rakam yaklaşık 1,6 milyar dolara tekabül ediyor.

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 56 dakika önce
    facebook kullanan kaldımı halen :)facebook kullanan kaldımı halen :)
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