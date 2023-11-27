Çalışan emekli de 5 bin TL ikramiye alacak! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
Cumhuriyet'in 100.yılına özel, bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere ödenen 5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor. Çalışmayan 10 milyondan fazla emekliyi kapsayan ikramiye ödemeleri 11-12-13 Kasım'da yapılırken Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan emekli çiftçiler ve çalışan emekliler ikramiye kapsamının dışında kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını duyurdu. İşte 2023 SSK ve Bağ-Kur çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri ve şartları hakkında merak edilen detaylar...
Çalışan SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri ve şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ardından "2023 çalışan SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak ve kimlere verilecek?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi tarihleri ve şartlarına ilişkin merak edilenler...
ÇALIŞAN EMEKLİLER KAPSAM DIŞINDA BIRAKLMIŞTI
Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.
ÇKS KAYITLI ÇİFTÇİLERE KAPSAM DIŞINDAYDI
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanamadı.
ÇALIŞAN EMEKLİ DE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını açıkladı.
"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun.
Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"
Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KANUN TEKLİFİNİ MECLİSİMİZE SUNACAĞIZ"
Erdoğan konuya ilişkin olarak “Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız” ifadelerini kullandı.
"15 MİLYON 120 BİN EMEKLİMİZİN TAMAMINA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"
Erdoğan "Düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve esnaf emeklerinin de olduğu 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız." dedi
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemeleri Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
Yapılacak çalışmanın ardından ikramiye ödeme tarihleri netlik kazanacak.