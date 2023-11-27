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        Haberler Gündem Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? 2023 SSK ve Bağ-Kur çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman hesaba yatacak?

        Çalışan emekli de 5 bin TL ikramiye alacak! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?

        Cumhuriyet'in 100.yılına özel, bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere ödenen 5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor. Çalışmayan 10 milyondan fazla emekliyi kapsayan ikramiye ödemeleri 11-12-13 Kasım'da yapılırken Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan emekli çiftçiler ve çalışan emekliler ikramiye kapsamının dışında kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını duyurdu. Düzenlemenin Meclis'e geleceği tarih belli oldu. İşte 2023 SSK ve Bağ-Kur  çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri ve şartları hakkında merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:56
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        Çalışan SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri ve şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ardından "2023 çalışan SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak ve kimlere verilecek?" araştırmaları hız kazandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, çalışan emekliye ikramiye düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli olurken ödeme tarihleri de netleşti. İşte 2023 çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi tarihleri ve şartlarına ilişkin merak edilenler...

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        ÇALIŞAN EMEKLİLER KAPSAM DIŞINDA BIRAKLMIŞTI

        Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

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        ÇKS KAYITLI ÇİFTÇİLERE KAPSAM DIŞINDAYDI

        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanamadı.

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        ÇALIŞAN EMEKLİ DE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını açıkladı.

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        "EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

        Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun.

        Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

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        "4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"

        Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

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        MECLİS'E GELİYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi 28 Kasım'da TBMM’ye gelecek ve torba yasaya 80. Madde olarak eklenecek. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

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        ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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