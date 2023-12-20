Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu! Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman hesaba yatacak, Aralık'ta ödenir mi? - Merak Edilenler Haberleri

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu! Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman hesaba yatacak, Aralık'ta ödenir mi? - Merak Edilenler Haberleri

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak tek seferlik ödenen 5000 TL ikramiye ödemesinden 12 milyondan fazla emekli yararlandı. 2 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme ile çalışan 4 milyon 689 bin emekli de 5 bin TL ikramiye ödemesinden yararlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emekliye ikramiye ödemesine ilişkin olarak "Çalışan emeklilerimizde serzenişe sebep olan konuya da el attık. Çalışan emeklilerimizin de hesabına 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme takvimine ilişkin detaylar...

Bu kapsamda gerekli tüm bankalarla hazırlıklar tamamlandı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacak.

Habertürk'ten Bülent Aydemir 'in haberine göre; çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin TL'lik ikramiye önümüzdeki Çarşamba günü Meclis'e gelerek, yasalaşacak.

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10 MİLYON 430 BİN ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullanmıştı.