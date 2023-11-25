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        Haberler Gündem Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

        Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Gözler düzenlemenin detaylarında

        Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye müjdesi sonrası gözler detaylara çevrildi. En çok merak edilenlerin başında ise "Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek? İşte son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 12:34 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:34
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        Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? Geçtiğimiz gün gelen çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye müjdesi sonrası bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, çalışan emeklilere ne zaman ikramiye verilecek? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili merak edilen detaylar...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilmesiyle ilgili talimat verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışan emeklilerin yüzünü güldürecek o açıklaması:

        "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik.

        Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

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        ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.

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        ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

        Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ile ilgili çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek. Henüz tarih netleşmemekle birlikte Meclis süreci de göz önüne alındığında ödemelerin Aralık ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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