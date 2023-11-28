ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE YATTI MI? Çalışan emekliye 5000 lira ikramiye ne zaman hesaba ödenecek ve hangi tarihte verilecek?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE YATTI MI? Çalışan emekliye 5000 lira ikramiye ne zaman hesaba ödenecek ve hangi tarihte verilecek?

Emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış, çalışan emekliler ise kapsam dışında kalmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklilere de ikramiye verileceğini açıkladı. İşte, çalışan emekliye 5000 lira ödeme tarihleri takvimi hakkında ayrıntılar...

2 Şurada Paylaş!









"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.