Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri: 2023 Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri: 2023 Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhuriyet'in 100. yılı yılına özel ilk olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılmasının ardından sıra çalışan emeklilere geldi. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak, hangi gün verilecek? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

Erdoğan, "Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesine de değindi.

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"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.