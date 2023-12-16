Çalışan emeklilere ikramiye ödeme tarihleri: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?
Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle bir kereye mahsus emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. Başlangıçta kapsam dışında tutulan çalışan emekliye ise müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, çalışan emeklilerin de 5000 TL ikramiyeye dâhil edildiğini duyurdu. Bu noktada çalışan emekliye ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. İşte, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede son durum....
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhuriyet'in 100. yılı yılına özel ilk olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılmasının ardından sıra çalışan emeklilere geldi. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak, hangi gün verilecek? İşte, konuya dair güncel bilgiler...
BİR DEFAYA MAHSUS 5 BİN TL YATIRILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesine de değindi.
Erdoğan, "Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız" ifadelerini kullandı.
"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.
HENÜZ MECLİS TARAFINDAN ONAYLANMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. madde olarak eklendi. Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında 5 Aralık'ta Genel Kurul'a gelen torba yasanın önümüzdeki günlerde yasalaşması ve en geç yılbaşına kadar da yatırılması bekleniyor.
ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.