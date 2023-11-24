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Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyede son dakika... Bir süredir gündemin öne çıkan konuları arasında yer alan "Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi?" sorusu yanıt buluyor. Konuyla ilgili olarak AK Parti'den son dakika açıklaması yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi verilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldiğini belirtti. Bu gelişmenin ardından "Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne olacak?" konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar