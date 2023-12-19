Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi son durum: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
Çalışan emeklililere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri yakından takip ediliyor. 4 milyondan fazla emeklinin gündeminde yer alan çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemelerinde tarih araştırması sıklaştı. TBMM'de kabul edilen çalışan emeklilere 5 bin ikramiye ödemesi düzenlemesi için gözler Bakanlık'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. İşte, "Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak?" sorusunun yanıtına dair bilgiler...
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. Başlangıçta kapsam dışında tutulan çalışan emekliye ise müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, çalışan emeklilerin de 5000 TL ikramiyeye dâhil edildiğini duyurdu. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak, hangi gün ödenecek? İşte, konuya dair güncel bilgiler...
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE YATI MI, NE ZAMAN YATACAK?
AA muhabirinin AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Genel Kurul, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.
Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.
Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.
ÇALIŞANEMEKLİLERE DE BİR KEREYE MAHSUS 5 BİN TL YATIRILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesine de değindi.
Erdoğan, "Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız" ifadelerini kullandı.
"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.
TEKLİF MECLİS KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.
Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.