Çalışan kadının her an her şeye hazır olması lazım. Mesela manikür sırasında sürdükleri o nefis koyu renk ojenin sabah uyandığınızda korkunç göründüğünü fark ettiniz. Bazı yerleri çıkmış, çatlamış! Panik yok, herhangi bir ojeyi tek kat halinde sürüp hemen silerseniz, altta kalan koyu renk oje de çıkacaktır.