Çalışan kadınlar için hızlı makyaj ve bakım tüyoları
29.08.2018 - 17:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Ne bakıma ayıracak zamanınız var, ne de sabah makyaj yapmaya. O halde ihtiyacınız olan çok kısa sürede etkisini gösterecek birkaç öneri... İşte çalışan kadınlar için hızlı makyaj tüyoları
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İş yerine tam saatinde varabilmek için çektiklerinizin farkındayız. Saatin sesiyle fırla, aceleyle giyin, trafiğe gir... Peki, dakikalar son hız koşarken güzel ve hoş görünmek için ihtiyacınız olan zamanı nasıl yaratacaksınız?
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Aslında bu o kadar da zor değil. Tek yapmanız gereken, vakit kazandıran yollarımızı okumak. Böylece, yarın sabah alarmınızı 15 dakika ileriye kurabilirsiniz!
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Stick fondötenler, kızarıklıkları ve sivilceleri kapatmak için kullanılabilecek en pratik makyaj malzemeleridir. Ten renginize tıpatıp uyan bir stick fondöten sürerseniz, aceleyle hata yapsanız bile fark edilmez.
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Vaktiniz ne kadar kısıtlı olursa olsun kirpik kıvırıcı kullanmayı ihmal etmeyin. Saniyeler içinde gözleriniz daha büyük, kirpikleriniz daha uzun görünecektir.
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Far veya eyeliner kullanmıyorsanız, kirpiklerinize siyah ya da koyu kahverengi rimel sürmek yüzünüze anında canlılık katacaktır.
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"Dudaklarımı boyadığım için geç kaldım" bahanesine son! Kim uğraşır dudak kenarlarına kalemle çizgi çekip, içine ruj ve parlatıcı sürmekle? Renkli dudak nemlendiricisi veya parlatıcı ile saniyeler içinde hazırsınız.
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Hiç makyaj yapmasanız bile koyu renk ruj sürerek durumu kurtarabilirsiniz. Kırmızı ve bordo tonlarında bir ruj, en yalın halinizle bile makyajlı görünmenizi sağlar.
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Kusursuz kaşlar makyajsız bir yüzde bile büyük fark yaratır. Parmağınıza aldığınız bir parça şeffaf dudak parlatıcısıyla kaşlarınızı düzeltin. Böylece kaşlarınız gün boyunca düzgün görünecektir.
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Biliyoruz, hiçbirinizin oje sürüp de kurumasını bekleyecek vakti yok. Oysa doğru dürüst bir manikür için en az 15 dakikaya (ayaklarla birlikte en az 30 dakikaya) ihtiyacınız var. Neyse ki, tırnaklarınız çok daha kısa sürede insan içine çıkacak görünüme kavuşabilir.
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Önce tırnaklarınızın içini temizleyin ve tırnak diplerinize bir parça krem sürün. Koyu renk oje her türlü kusuru gösterir. Vaktiniz darsa, şeffaf ve renksiz bir tırnak parlatıcısı veya açık pembe oje sürün.
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Hangi rengi tercih ederseniz edin tek kattan fazla sürmeyin, aksi halde ojeniz daha zor kurur.
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Çalışan kadının her an her şeye hazır olması lazım. Mesela manikür sırasında sürdükleri o nefis koyu renk ojenin sabah uyandığınızda korkunç göründüğünü fark ettiniz. Bazı yerleri çıkmış, çatlamış! Panik yok, herhangi bir ojeyi tek kat halinde sürüp hemen silerseniz, altta kalan koyu renk oje de çıkacaktır.
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Ojesiz tırnaklar da çekici görünebilir. Sabah kalktığınızda tırnak diplerinizin manikürlü gibi görünmesi için yatmadan önce ellerinize ve tırnak diplerinize yoğun nem veren bir krem sürebilirsiniz.
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Araştırmalar, cilt bakımına günde ortalama 10 dakika ayırdığımızı gösteriyor. Ama bu zamanı yarıya indirmek bile mümkün.
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Sabah aldığınız duşun süresini ve suyun sıcaklığını azaltın. Uzun uzun duşta kalmak, üstelik bunu aşırı sıcak suyun altında yapmak hem gereksizdir, hem de cildinizi doğal yağlarından arındırarak kurumasına neden olur.
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Yatmadan önce cildinizi temizlemeniz sabah birkaç dakika kazandıracaktır. Zaten temiz olan yüzünüzü neden tekrar yıkayasınız ki?
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Uykuda geçen vakti de güzelliğiniz için kullanabilirsiniz.
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Yatmadan önce retinol veya glikolik asit içeren bir kremi maske şeklinde yüzünüze sürün. Sabah kalktığınızda ölü derilerinden arınan cildiniz ışıl ışıl görünecektir.
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Cildiniz duyarlıysa, yüzünüzü salisilik asit içeren bir temizleyiciyle yıkayıp, hyaluranik asit içeren bir kremle nemlendirebilirsiniz.
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Saçlarınız uzunsa, iki yandan örerek uyuyun. Hem birbirlerine dolaşmazlar, hem de son derece düzgün dalgalarınız olur. Parlaklık veren bir serumla da son noktayı koyun.
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İpek ve saten yastık kılıfları kullanırsanız fönünüz daha uzun süre dayanır. Yüzünüzde oluşan yastık izlerinden kurtulmanız da çabası.
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