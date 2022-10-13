CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gelir vergisi düzenlemesi konusunda bir araya geldi. Bakan Bilgin, vergi düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda olumlu bir yaklaşımda bulundu.

TÜRK-İŞ ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise gelir vergisinde düzenleme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.