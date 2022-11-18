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Çalışanların gerçek kürek yarışı

İstanbul’da kürek kulübünün etkinliği ile kurumsal şirket çalışanları iş dünyasının rekabetçi ortamını kürek sporu ile sulara da taşıyacak

Çalışanların gerçek kürek yarışı

Corporate Rowing kürek kulübü, çalışma hayatını gerçek bir kürek yarışına çağırdı.

Kulübün organizasyonuna göre şirket çalışanları oluşturacağı takımlarla temel kürek eğitiminin ardından birbirleri ile rekabete girecek.

Kulübün çağrısında “Tüm unvanlardan bağımsız aynı hedefe hep birlikte kürek çekerek, çalışanlarınızın değer, aidiyet, takım çalışması, grup dinamiği, rekabet ve iletişim kavramlarını deneyimlemelerini sağlıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Pazar günü 11.00-13.00 saatleri arasında eleme yarışları, 13.30-14.30 saatlerinde de final yarışları yapılacak.

Ayrıntılı bilgi, kulübün internet adresinden edinilebilir: https://corporaterowing.org/

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