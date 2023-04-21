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Çalışanlarına kötü davranmakla suçlanan İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti

Başbakan Yardımcısı Dominic Raab'ın istifasına yol açan soruşturma, hakkında 24 çalışma arkadaşı tarafından getirilen 8 resmi suçlamayı kapsıyordu.

Çalışanlarına kötü davranmakla suçlanan İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti
BBC TÜRKÇE
Dominic Raab PA Media
Dominic Raab hakkındaki zorbalık iddiaları nedeniyle istifa etti ama suçlamaları kabul etmediğini de belli etti

Birlikte çalıştığı kişilere zorbalık yaptığı ve kötü davrandığı iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti. Raab'la ilgili rapor Başbakan Rishi Sunak'a sunulmuştu.

Dominic Raab, istifa mektubunda hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili eleştirel bir dil kullanarak, "Bu soruşturma zorbalık eşiğini o kadar aşağıya çekti ki, çok tehlikeli bir emsal oluşturdu. Bu, bakanlar hakkında sahte şikayetler getirilmesini teşvik edecek" diye konuştu.

Raab, kabinede görev yapanların çalışma arkadaşlarına "İngiltere halkı adına" net ve eleştirel yorumlar yapma hakkı bulunması gerektiğini aksi halde demokratik ve anayasal sorumluluklarını yerine getirmemiş olacaklarını savundu.

Rapor henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ve raporu inceleyen Başbakan Sunak da henüz bir açıklama yapmadı.

Raab hakkında, birlikte çalıştığı çok sayıda memur tarafından getirilen zorbalık şikayetlerini tecrübeli savcı Adam Tolley inceliyordu.

Başbakan Sunak, Tolley'den, Raab hakkında en az 24 kişi tarafından getirilmiş olan 8 resmi şikayeti incelemesini istemişti.

Bu suçlamalar Raab'ın geçtiğimiz yıllarda Muhafazakar Parti'nin kurduğu hükümetlerde farklı kabinelerde üstlendiği Adalet, Dışişleri ve Brexit bakanlıkları sırasında yaşandığı iddia edilen bazı olayları kapsıyordu.

Soruşturmada taraf olmayan bazı çalışma arkadaşları da Raab'ın "çok kırıcı" olabildiğini ve bazı çalışanları ağlattığını söylemişlerdi.

Soruşturmada onlarca kişinin ifadesi alınmış, Raab da dinlenmişti.

BBC Politika Editörü Ione Wells'ın analizi: 'Raab istifa etti ama savaşa hazır'

Dominic Raab istifa etti ama savaşmaya hazırlanıyor.

Henüz istifasına sebep olan raporu görmüş değiliz ama Raab zorbalık suçlamasında eşiğin çok aşağılara çekildiğini, kendisine haksızlık edildiğini söylüyor.

Müstafi başbakan yardımcısına göre soruşturmada kendisine yöneltilen çok sayıda suçlamadan sadece ikisi temellendirildi ama bunlarla ilgili bulgular da "hatalıydı".

Bir bakanın memurlarına doğrudan ve sert eleştiriler getirme hakkı bulunduğunu söyleyerek kendisini savunuyor.

Gerçi "istemeden" insanları üzdüyse özür dilediğini söylüyor ama bunun da bakanlık çalışma ritmi içerisinde anlaşılabilir olduğunu kaydediyor.

Şimdi merak edilen, istifa etmiş de olsa Raab'ın haksızlığa uğradığı tezini daha ileri götürüp götürmeyeceği, çünkü bazı üst düzey memurları "çarpıtılmış ya da sahte şikayetleri dışarıya sızdırmakla", hatta bir yüksek memurunu da geçen yıl özel kalem müdürlerini "zorla" görevden almakla suçladı.

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