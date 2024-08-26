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        Haberler Ekonomi Otomobil Çalışanlarının önerileri ile 104 milyon TL tasarruf etti - Otomobil Haberleri

        Çalışanlarının önerileri ile 104 milyon TL tasarruf etti

        15 yıldır aralıksız sürdürülebilirlik raporu yayınlayan Doğuş Otomotiv, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nda geçen yıla oranla karbon ayak izinde yüzde 6,94, lojistik operasyonlar kaynaklı emisyonlarda yüzde 12,5, elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlarda ise yüzde 28,5 azalma sağladığını açıkladı. Bu dönemde kadın çalışan oranını yüzde 34,65'e, kadın yönetici oranını ise yüzde 33,57'ye yükselten şirket, çalışan önerilerini hayata geçirerek 104 milyon TL tasarruf sağladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:50
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        Çalışanları 104 milyon TL tasarruf ettirdi
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        2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlayan Doğuş Otomotiv, raporda geçen yıla oranla karbon ayak izinde yüzde 6,94, lojistik operasyonlar kaynaklı emisyonlarda yüzde 12,5, elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlarda ise yüzde 28,5 azalma sağladığını açıkladı.

        Dekarbonizasyon stratejisini de ilk kez açıklayan şirket, güneş enerjisi santrali yatırımıyla elektrik tüketiminden kaynaklanan emisyonlarını baz yıla göre yüzde 28,5 düşürdü ve elektrik ihtiyacının yüzde 67’sini yenilenebilir kaynaklardan karşıladı. Yenilenebilir enerji üretimini ise 4.191,9 MW’a çıkardı.

        Kadın çalışan oranını yüzde 34,65’e, kadın yönetici oranını ise yüzde 33,57’ye yükselten Doğuş Otomotiv, çalışan önerilerini hayata geçirerek 104 milyon TL tasarruf sağladığını açıkladı. Çalışan başına eğitim saatini 40,09’a çıkaran şirket, toplam gönüllülük saatini 1.255’e ulaştırdı. Eğitim harcamaları çalışan başına 9.903 TL’ye yükselirken, Yeşil CapEx yatırımları 87.812.504 TL, altyapı ve diğer yatırım harcamaları ise 200 milyon TL’ye ulaştı.

        2023 yılında tamamlanan 100 dijital proje ile dijitalleşme yolunda adımlar atan Doğuş Otomotiv, bayi ağının yüzde 19,51’inin yenilenebilir enerjiye geçiş yapmasını sağladı. Enerji verimliliği oranını yüzde 38,86’dan yüzde 68,70’e çıkararak bu alanda da büyük bir ilerleme kaydetti.

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