Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı ile Rekabet Kurulu Üyeliğine atamalar yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem, Rekabet Kurulu Üyeliğine de Cengiz Çolak getirildi.