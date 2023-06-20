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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti belirlerken çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesini sürdürdüklerini belirterek, haziran ayı enflasyon oranı belli olmamasına rağmen yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlara verdiklerini söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret değerlendirmesi
AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanacağını açıklamasının ardından, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Asgari ücretin bir ülkedeki en düşük ücret seviyesini gösterdiğine dikkati çeken Işıkhan, bu ücretin belirlenmesinde öncelikli hedefin, asgari ücretli çalışanların satın alma gücünü korumak olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, sosyal adaletin sağlanması ve çalışanlara güvence getirmesi bakımından da önemli olan asgari ücretin desteklenmesi durumunda ekonominin diğer çark ve parametrelerinin geliştirildiğini ve desteklendiğini dile getirdi.

'86 KALEMİ İLGİLENDİRİYOR'

Asgari ücretin, sosyal destek sistemlerini güçlendirmek, büyümeyi teşvik etmek, yoksulluğu önlemek, toplumsal barışı desteklemek ve iş gücü piyasasında verimliliği etkilemek gibi çok önemli rolleri olduğunu vurgulayan Işıkhan, asgari ücrette yapılacak iyileşmenin 86 kalemde iyileşmeyi beraberinde getirdiğini kaydetti.

Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda işçi, işveren ve kamunun mutabakatı ile belirlemeye çalıştıklarını aktaran Işıkhan, işçi ve işveren kesimlerine sağlanan mutabakattan dolayı teşekkür etti.

Uzlaşı ve hızlı karar alma anlamında kısa sürede sonuçlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinin yaşandığına dikkati çeken Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı"nın ilk asgari ücretini belirlemelerinin kendileri açısından iyi bir başlangıç olduğunu ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi sayesinde kendilerini güçlü hissettiklerini anlattı.

'EKONOMİK TABLOYU OLUMLU GÖRÜYORUM'

Asgari ücret artışındaki refah payına da dikkati çeken Işıkhan, "Biliyorsunuz enflasyon çok önemli. Yazla birlikte enflasyonun da kontrol altına alınması sürecini başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çünkü işsizlik oranımız azalacak, turizme yönelik çok önemli iş gücü artışı sağlanacak, mevsimlik işçilikte artışlar olacak. Bu açıdan ekonomik tabloyu çok olumlu görüyorum. Refah payını da düşündük. Dikkat ederseniz haziran enflasyon oranı belli olmadı ama biz yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini kıymetli çalışanlarımıza, asgari ücretle geçinen işçi kardeşlerimize verdik." diye konuştu.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecine dair soru üzerine Işıkhan, "Buradaki temel hareket noktamız, Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme' konusudur. Buna çok dikkat ettik ve yaptığımız artışlarda da dikkat ederseniz hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürdüğümüzü görüyoruz." şeklinde konuştu.

'ARALIK'TA DA AYNI MUTABAKATI GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Bakan Işıkhan, işçi ve işveren temsilcilerinin desteklerine işaret ederek iki tarafın da "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna yakışan bir irade sergilediklerini ve çok farklı bir uzlaşı dinamiği gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bu işbirliğinden gurur duyduğunu anlatan Işıkhan, 2024'te uygulanacak asgari ücreti belirlemek için işçi ve işveren kesimleriyle yeniden bir araya gelecekleri aralık ayında da aynı şekilde bir mutabakat sağlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

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